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В Борисове на пожаре спасли пожилую пару. Горела квартира в 9-этажном доме

14 мая 2020 13:53
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Новости Беларуси. Пожилую пару борисовчан спасли на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около 7 утра. О том, что в девятиэтажном доме горит квартира, сообщила соседка.

В Борисове на пожаре спасли пожилую пару. Горела квартира в 9-этажном доме-1

В Борисове на пожаре спасли пожилую пару. Горела квартира в 9-этажном доме-3

В Борисове на пожаре спасли пожилую пару. Горела квартира в 9-этажном доме-5

В Борисове на пожаре спасли пожилую пару. Горела квартира в 9-этажном доме-7

Спасатели вытащили из огня 74-летнего хозяина и его жену – оба были без сознания. С ожогами их доставили в больницу.

В результате пожара повреждено имущество в квартире, стены и потолок. Причина пожара выясняется.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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