В Борисове на пожаре спасли пожилую пару. Горела квартира в 9-этажном доме

Новости Беларуси. Пожилую пару борисовчан спасли на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около 7 утра. О том, что в девятиэтажном доме горит квартира, сообщила соседка.

Спасатели вытащили из огня 74-летнего хозяина и его жену – оба были без сознания. С ожогами их доставили в больницу.

В результате пожара повреждено имущество в квартире, стены и потолок. Причина пожара выясняется.