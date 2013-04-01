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В Польше из-за обильного снегопада более 100 тысяч человек остались без света

01 апреля 2013 09:41
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Новости Польши. В Польше из-за непогоды более 100 тысяч человек остались без света. Больше всего аварий из-за налипшего на провода мокрого снега зафиксировано в восточной части страны. На месте работают специальные бригады.

Отменены несколько авиарейсов из аэропорта в Радоме. Самолеты в этот город перенаправляют в Краков.

Синоптики прогнозами не обнадеживают. В ближайшие дни в ряде регионов страны ожидают новые снегопады. Необычная для этого времени зимняя погода, вероятно, продержится в Польше до середины апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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