Cамолет «Минск – Калининград» отменил посадку в России и вернулся обратно

Новости Беларуси. Снегопад в Калининграде внес коррективы в расписание Национального аэропорта «Минск». Самолет в направлении российского региона вылетел 1 апреля утром и достиг пункта назначения, однако там из-за сильного бокового ветра было принято решение не приземляться. И воздушное судно вернулось обратно в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако вечером сообщение возобновилось, и следующий рейс был совершен вовремя.

Также на протяжении дня почти на три часа был задержан вылет в Минск из московского аэропорта «Внуково». А в Польше из-за непогоды свыше 100 тысяч человек остались без света. Больше всего аварий из-за налипшего на провода мокрого снега зафиксировано в восточной части страны.

В столице Украины в связи с рекордным количеством осадков объявлена опасность наводнения.