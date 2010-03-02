При лобовом столкновении легковой машины с фурой в Крупском районе погибли два человека

В ДТП погибли пассажир и водитель. Об этом сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Столкновение произошло вблизи деревни Шейка. Автомобиль «Крайслер» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовой машиной «ДАФ». В результате ДТП водитель (1978 года рождения) и пассажир (1986) легковой машины погибли. Вероятней всего, водитель не учел погодные условия при выборе скоростного режима, и «Крайслер» вынесло на встречную полосу.

Как отметили в ГАИ, это не единственное ДТП с погибшими за прошедшие сутки. Так, в деревне Крулевщина Докшицкого района неработающий житель Толочина на автомашине «Ниссан» наехал на местную жительницу (1964 года рождения). Женщина погибла на месте, а водитель скрылся. Был введен план «Перехват», сотрудники милиции задержали водителя.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано десять ДТП, в которых погибли четыре человека, десять ранены, сообщает БЕЛТА.