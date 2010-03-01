В Москве музыканты-рэперы грабили школьников, собирая деньги на новый альбом

Столичные милиционеры задержали двух молодых музыкантов-рэперов, которые промышляли грабежами. Жертвами предполагаемых преступников становились школьники, а ценности музыканты откладывали на издание своего альбома.

В руки милиции попали 19-летний солист рэперской группы и его 18-летний приятель. Молодых людей подозревают в серии ограблений, в ходе проведения личного досмотра задержанных изъято два ножа, 7 мобильных телефонов и два плеера.

В конце минувшей недели в столичную милицию обратилась мать 14-летнего подростка. Женщина рассказала, что у ее сына, когда он возвращался со школьных занятий, двое неизвестных отобрали под угрозой ножа мобильный телефон.

«Всю информацию по данному преступлению сразу же передали все нарядам, работающим на территории, – сообщил заместитель начальника ОВД по району Южное Бутово Владимир Новиков. — Уже через 10 минут сотрудники полка патрульно-постовой службы УВД по Юго-Западному округу столицы по приметам задержали подозреваемых молодых людей. На место была вызвана следственно-оперативная группа».

Задержанные юноши стали оправдывать свои злодеяния материальными затруднениями. Они рассказали оперативникам, что являются музыкантами и очень хотели выпустить альбом со своими композициями. Однако денег на «раскрутку» творчества у курьезных «мечтателей с большой дороги» не оказалось, сообщает NEWSru.com.

Следователи уже установили имена трех потерпевших, у которых грабители похитили мобильные телефоны. Все жертвы - несовершеннолетние. Задержанным предъявлено обвинение по статье 162 УК РФ (разбой).