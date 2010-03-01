Фото. Ураган «Ксинтия» прошелся по Испании, Франции и Германии

В Европе подсчитывают ущерб от урагана «Ксинтия». Очевидно, что он составит десятки миллионов евро.

Только во Франции погибли, по меньшей мере, 45 человек. Именно на эту страну пришёлся основной удар стихии. Порывы ветра ночью с субботы на воскресенье достигали 150 километров в час. Ураган повредил линии электропередачи. Около миллиона французов остались без света и связи. Обильные ливни вызвали наводнения. Затоплено множество зданий. Вода в буквальном смысле выгоняла людей из собственных домов.

Пострадавшая:

Вчера вечером я буквально выплыла из своего дома, пришлось выбираться через окно в ванной. Я нашла «островок спасения» на сваях в палисаднике – мы строили некоторые помещения – мы с мужем положили на них доски, и там пришлось ждать спасателей до самого утра.

На Испанию шторм наступал стремительно, двигаясь от Канар до страны басков. Его жертвами стали три человека. Тем не менее, последствия урагана для этой страны оказались менее разрушительными, чем ожидали метеорологи. Во второй половине воскресенья «Ксинтия» ушла в направлении Германии, Бельгии и Нидерландов.

На западе Германии ураган вызвал транспортный хаос. Аэропорт Франкфурта, один из крупнейших в Европе, закрылся на несколько часов. Даже в Берлине, в 600 километрах восточнее, стихия дала о себе знать. Сильнейший ветер валил деревья и срывал крыши с домов.

По предварительным данным, от стихии погибли пять человек. Десятки получили травмы различной степени тяжести. Ураган уже назвали самым сильным как минимум за последние десять лет.

Петер Хартманн, метеоролог (Германия):

Трудно сравнить этот шторм с другими прошлых лет, у каждого свои особенности. Этот ураган нельзя в полной мере сравнить с ураганом «Кирилл» в 2007 году, потому что у того был гораздо больший радиус. Во время того урагана была затронута вся Германия, и ветер был сильнее, правда, сейчас жертв больше.

Спасательные службы не исключают, что число погибших может вырасти. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Специалисты призывают всех соблюдать повышенные меры безопасности.

Перер Хартманн, метеоролог (Германия):

При такой погоде всегда лучше остаться дома, если это в принципе возможно. Но если уже вышли на улицу — держаться подальше от деревьев. По статистике, чаще всего они становятся причиной гибели людей при таких обстоятельствах.

Сейчас в зоне бедствия работают тысячи спасателей. На помощь им брошены армейские подразделения. По прогнозам, в течение суток стихия затронет и северо-западные районы России. Окончательно ураган сойдёт на нет после того, как встретится с циклоном на Кольском полуострове.