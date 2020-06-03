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Представился работником ЖКХ и ограбил. В Минске завершено расследование о разбойном нападении

03 июня 2020 13:23
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Новости Беларуси. В Минске завершено расследование о разбое на улице Алтайской, который произошёл в декабре 2019 года.

Как сообщает УСК по Минску, мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 207 УК РБ (Разбой) и ч. 1 ст. 167 УК РБ (Насильственные действия сексуального характера). Обвиняемый содержится по стражей.

По информации следствия, 18 декабря 37-летний фигурант проник в квартиру 28-летней девушки, представившись работником ЖКХ. Затем мужчина не менее 10 раз ударил в область головы и шеи потерпевшую фонариком-электрошокером.

После этого гражданин связал девушку скотчем и, угрожая применением насилия, потребовал деньги. Хозяйка квартиры испугалась и сказала, где лежат её сбережения. Нападавший забрал более 200 рублей и 240 долларов.

Представился работником ЖКХ и ограбил. В Минске завершено расследование о разбойном нападении -1

Фото: УСК по Минску 

Далее обвиняемый сам обошёл квартиру и похитил вещи общей стоимостью более 90 рублей. Также мужчина совершил действия сексуального характера вопреки воле потерпевшей. Перед уходом фигурант спрятал телефоны девушки, запер дверь и забрал ключи.

Когда хозяйка квартиры освободилась, она нашла телефон и позвонила знакомым, которые обратились в милицию. В течение суток нападавший был задержан. Фигурантом оказался 37-летний житель Смолевичского района. В момент совершения преступления гражданин был пьян.

В ходе расследования были допрошены потерпевшая, свидетели и обвиняемый. Изучены записи камер видеонаблюдения. С участием обвиняемого проведены очная ставка и проверка показаний на месте.

Представился работником ЖКХ и ограбил. В Минске завершено расследование о разбойном нападении -4

Фото: УСК по Минску 

Мужчина сказал, что спланировал свои действия заранее: жилет и электрошокер были куплены за несколько дней до совершения преступления, а после него реквизит был сожжён в печи.

Ранее стало известно, что в Минске было совершено нападение на девушку.

Нападавший ударил её электрошокером – подробнее здесь.

# Нападение # происшествия

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