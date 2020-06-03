Представился работником ЖКХ и ограбил. В Минске завершено расследование о разбойном нападении
Новости Беларуси. В Минске завершено расследование о разбое на улице Алтайской, который произошёл в декабре 2019 года.
Как сообщает УСК по Минску, мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 207 УК РБ (Разбой) и ч. 1 ст. 167 УК РБ (Насильственные действия сексуального характера). Обвиняемый содержится по стражей.
По информации следствия, 18 декабря 37-летний фигурант проник в квартиру 28-летней девушки, представившись работником ЖКХ. Затем мужчина не менее 10 раз ударил в область головы и шеи потерпевшую фонариком-электрошокером.
После этого гражданин связал девушку скотчем и, угрожая применением насилия, потребовал деньги. Хозяйка квартиры испугалась и сказала, где лежат её сбережения. Нападавший забрал более 200 рублей и 240 долларов.
Далее обвиняемый сам обошёл квартиру и похитил вещи общей стоимостью более 90 рублей. Также мужчина совершил действия сексуального характера вопреки воле потерпевшей. Перед уходом фигурант спрятал телефоны девушки, запер дверь и забрал ключи.
Когда хозяйка квартиры освободилась, она нашла телефон и позвонила знакомым, которые обратились в милицию. В течение суток нападавший был задержан. Фигурантом оказался 37-летний житель Смолевичского района. В момент совершения преступления гражданин был пьян.
В ходе расследования были допрошены потерпевшая, свидетели и обвиняемый. Изучены записи камер видеонаблюдения. С участием обвиняемого проведены очная ставка и проверка показаний на месте.
Мужчина сказал, что спланировал свои действия заранее: жилет и электрошокер были куплены за несколько дней до совершения преступления, а после него реквизит был сожжён в печи.
Ранее стало известно, что в Минске было совершено нападение на девушку.
Нападавший ударил её электрошокером – подробнее здесь.