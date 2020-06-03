Представился работником ЖКХ и ограбил. В Минске завершено расследование о разбойном нападении

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование о разбое на улице Алтайской, который произошёл в декабре 2019 года.

Как сообщает УСК по Минску, мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 207 УК РБ (Разбой) и ч. 1 ст. 167 УК РБ (Насильственные действия сексуального характера). Обвиняемый содержится по стражей.

По информации следствия, 18 декабря 37-летний фигурант проник в квартиру 28-летней девушки, представившись работником ЖКХ. Затем мужчина не менее 10 раз ударил в область головы и шеи потерпевшую фонариком-электрошокером.

После этого гражданин связал девушку скотчем и, угрожая применением насилия, потребовал деньги. Хозяйка квартиры испугалась и сказала, где лежат её сбережения. Нападавший забрал более 200 рублей и 240 долларов.