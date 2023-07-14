Предложил бывшей «отработать» долг. СК задержал белоруса за организацию проституции

Василий Куксик, начальник Советского РОСК Минска:

Обвиняемый направлял им проверенных клиентов и с учетом причитающейся доли получал материальную выгоду в размере 25 % от заработка каждой девушки. Денежные средства ему передавали наличными либо переводили на банковскую карту. Учитывая, что преступная схема работала исправно, он предложил поучаствовать в ней и бывшей супруге, которая должна ему 10 тысяч долларов США. С тех пор у обвиняемого уже было трое «подопечных», от которых он регулярно получал денежные средства до тех пор, пока не был задержан сотрудниками милиции. Стоит отметить, что мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений. В марте 2022 года он освободился из мест лишения свободы.