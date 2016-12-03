Пожар в Витебской области: погибли трое молодых людей

Новости Беларуси. Начнём выпуск с трагедии в Витебском районе. Здесь рано утром стало известно о гибели на пожаре сразу троих молодых человек.

18-летняя девушка и два парня, каждому было по 19, накануне приехали на дачу.

Ключи от дома они взяли у родителей. В 4.15 – тревожный сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС.

К сожалению, спасти жизни, находившихся в доме, не удалось.

Николай Селиванов, житель деревни Куковячино:

Мальчик хороший, летом ходил вот тут с братиком маленьким. Как выходные были приезжал, и каникулы приезжал с тетей, с мамой своей.

Сейчас на месте трагедии работают представители следственного комитета. Предстоит установить точные причины пожара. Назначен ряд экспертиз, которые помогут выяснить от чего произошло возгорание. Сейчас рассматривается несколько версий:

нарушение правил эксплуатации печи, электросети и электро-оборудования, а также неосторожность при курении,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

В результате локализации пожара после 6 часов утра обнаружен труп сына хозяйки дома 97 года рождения, а также труп женщины 98 года рождения, которая является студенткой одного из колледжей Витебского района. Кроме того обнаружено, что труп третьего мужчины – это житель города Витебска также 97 года рождения.