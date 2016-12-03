Пожар, унесший три жизни в Витебском районе: СК рассматривает несколько версий

Новости Беларуси. Поездка за город закончилась гибелью для компании молодых людей. Трагическая новость пришла 3 декабря утром из Витебского района.

В деревне Куковячино в огне погибли сразу три человека.

18-летняя девушка и два парня, каждому было по 19, накануне приехали на дачу. Ключи от дома они взяли у родителей. В 4.15 – тревожный сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС. К сожалению, спасти жизни, находившихся в доме — не удалось.

Николай Селиванов, житель деревни Куковячино:

Мальчик хороший, летом ходил вот тут с братиком маленьким. Как выходные были приезжал, и каникулы приезжал с тетей, с мамой своей.

Весь день на месте трагедии работали представители следственного комитета. Предстоит установить точные причины пожара. Назначен ряд экспертиз, которые помогут выяснить от чего произошло возгорание.

Рассматривается несколько версий: нарушение правил эксплуатации печи, электроприборов либо неосторожность при курении.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

В результате локализации пожара после 6 часов утра обнаружен труп сына хозяйки дома 97 года рождения, а также труп женщины 98 года рождения, которая является студенткой одного из колледжей Витебского района. Кроме того обнаружено, что труп третьего мужчины – это житель города Витебска также 97 года рождения,

Добавлю, только в Витебской области за минувшие сутки произошло пять пожаров. А в целом по стране с начала 2016 года в огне погибли почти 500 человек. Пик возгораний ежегодно приходится на зимний период, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.