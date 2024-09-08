На неделе в Киеве приняли решение исключить участок границы с Беларусью из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Соответствующий проект указа согласовало украинское правительство. Речь о 50-метровой полосе вдоль границы, которая считается потенциально опасной, но по решению киевских властей сейчас там будут построены военные укрепления и появятся армейские подразделения с оружием и техникой. Правда, эксперты отмечают, что особого смысла в таких действиях нет. Беларусь не раз заявляла, что не хочет обострения военно-политической ситуации с Украиной и не собирается ни с кем воевать.

Но зона отчуждения Чернобыльской АЭС и без того уже давно источник повышенной опасности. На неделе мы получили сообщения о пожаре в украинской зоне отчуждения. Возгорание началось 3 сентября. На тот момент огонь охватил 420 гектаров леса. Через несколько суток площадь возгорания увеличилась. Пожарные и спасатели Киевской области продолжают борьбу со стихией. К тушению огня привлечено более 200 единиц личного состава, но полностью взять ситуацию под контроль пока не удалось. При этом в Государственной службе Украины по ЧС заявляют, что радиационный фон в норме.

За ситуацией следят и белорусские специалисты. По последним данным Белгидромета, на фоне пожара в чернобыльской зоне радиационная обстановка в нашей стране остается без изменений. Эти данные находятся в открытом доступе. Синоптики публикуют соответствующий отчет каждый четверг. Мощность дозы гамма-излучения в Минске, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве соответствует привычным многолетним значениям. Более высокий уровень сохраняется в Брагине и Славгороде. По своей линии контролируют обстановку и в МЧС Беларуси. Как пояснили в ведомстве, на данный момент практически не ведется взаимодействие по линии дежурных диспетчерских служб Беларуси и Украины. Но нам доступны другие способы мониторинга.