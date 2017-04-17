Хулиганы оставили оскверняющие надписи на стене часовни костела в Волковысском районе

Новости Беларуси. Надписи оскверняющего характера на стене часовни костела Святой Троицы в городском поселке Россь были обнаружены утром в воскресенье. Возбуждено уголовное дело.



Как рассказали в Следственном комитете,

все надписи были оперативно удалены.

Сергей Шершеневич, официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области:

Следователями осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначено несколько экспертиз по изъятым следам, проведены иные процессуальные действия. Направлено поручение органам внутренних дел на проведение оперативно-розыскных мероприятий для установления подозреваемого лица.