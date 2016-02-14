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Пожар в смоленском общежитии: погибли две девушки из Индии

14 февраля 2016 11:21
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Новости России. 14 февраля рано утром из общежития Смоленской государственной медицинской академии  было эвакуировано более 200 человек. В здании произошёл пожар.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже. Когда возгорание удалось потушить, спасатели обнаружили тела двух девушек. Ими оказались гражданки Индии, которые приехали на учёбу в Россию.

Специалисты сейчас рассматривают несколько версий  случившегося. Среди них - неосторожное обращение с огнём и замыкание проводки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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