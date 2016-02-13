В Казахстане горел недостроенный небоскреб, который должен стать самым высоким в Центральной Азии

Новости Казахстана. В столице Казахстана выясняют причины крупного пожара. Там горел небоскреб, который после завершения строительства должен стать самым высоким в Центральной Азии.

Огнем были охвачены сразу 15 этажей, прогремели несколько взрывов. Из здания пришлось эвакуировать около 150 человек, к счастью, никто из них не пострадал.

По предварительной версии, из-за дизельных тепловых установок вспыхнули деревянные строительные конструкции. По ним пламя распространилось по огромной площади буквально за считанные минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.