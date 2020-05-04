Пожар в одном из общежитий Слуцка: эвакуированы 93 человека, в том числе 20 детей

Новости Беларуси. Автономная пожарная сигнализация помогла избежать крупного пожара в слуцком общежитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

93 человека были эвакуированы, в том числе 20 детей. Пожар произошел в гостиной на 5-м этаже. Мужчина вышел из комнаты самостоятельно. Никто не пострадал.