Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек

Новости Беларуси. Пожар в научном институте. Из лаборатории органического синтеза на улице Сурганова эвакуировали 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время проведения опытов в Институте физико-органической химии Национальной академии наук загорелось имущество. Очаг находился на 3-м этаже здания.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Со слов работников института выяснилось, что проводились опыты в лаборатории органического синтеза. В результате проведения испытаний с диэтиловым эфиром произошло возгорание имущества на площади 15 квадратных метров.

На месте происшествия работало более 10 единиц техники.