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Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек

04 мая 2020 15:24
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Новости Беларуси. Пожар в научном институте. Из лаборатории органического синтеза на улице Сурганова эвакуировали 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек-1

Во время проведения опытов в Институте физико-органической химии Национальной академии наук загорелось имущество. Очаг находился на 3-м этаже здания.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Со слов работников института выяснилось, что проводились опыты в лаборатории органического синтеза. В результате проведения испытаний с диэтиловым эфиром произошло возгорание имущества на площади 15 квадратных метров.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек-7

На месте происшествия работало более 10 единиц техники.

Из-за пожара в лаборатории на Сурганова эвакуировали 20 человек-10

Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 14 минут. Никто не пострадал.

# Пожар в Минске # происшествия # Ольга Мельченко # Фотофакт

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