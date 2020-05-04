В Минске в лаборатории института НАН Беларуси во время опытов случился пожар

На место выехали подразделения МЧС. Оказалось, что случилось возгорание на третьем этаже здания института в лаборатории органического синтеза.

По информации МЧС, пожарная сигнализация сработала днем 4 мая в здании института физико-органической химии НАН Беларуси.

Новости Беларуси. В Минске в лаборатории института на улице Сурганова произошел пожар.

Предварительно установлено, что в ней проводились научные исследования. Работники отметили, что во время опытов с использованием диэтилового эфира произошло возгорание имущества на площади 15 кв. м.

Пожар был ликвидирован. Работники учреждения эвакуировали 20 человек до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет.