Пожар в одной из многоэтажек Минска: основная версия – курение в состоянии алкогольного опьянения

Новости Беларуси. Когда пагубная привычка стоит жизни. 21 марта ночью в одной из многоэтажек по улице Ландера загорелась квартира. В это время в помещении находился мужчина 1958 года рождения. Причем основной причиной возгорания специалисты считают курение в состоянии алкогольного опьянения.

В считанные минуты спасателям удалось извлечь пострадавшего из горящего помещения и потушить пламя. Мужчину доставили в больницу скорой помощи с ожогами различной степени тяжести и серьезным отравлением продуктами горения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лариса Золотухина, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ожоговых больных Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Получил ожоги около 15%, 4% глубокого и очень тяжелую термоингаляционную травму. Надышался продуктами горения. Сейчас состояние его расценивается как тяжелое, он на искусственной вентиляции легких. Проводятся все необходимые мероприятия.

За нарушения правил пожарной безопасности мужчина ранее привлекался к административной ответственности. Специалисты отмечают: причиной большей части пожаров в жилом фонде остается страсть людей к горячему коктейлю из сигарет и спиртного.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Основная рассматриваемая версия – это неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии самим пострадавшим хозяином квартиры. К слову, это до сих пор основная причина возникновения пожара в жилом секторе и гибели людей на них.