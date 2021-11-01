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Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё

01 ноября 2021 15:46
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Новости Беларуси. Пожар в общежитии Молодечно. Задымление произошло в комнате и общем коридоре на четвертом этаже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё-1

На момент происшествия в жилом помещении людей не было. Загорелись диван и постельные принадлежности. С четвертого и пятого этажей работники МЧС эвакуировали восемь человек.

Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё-4

Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет, повреждено имущество. Причина происшествия устанавливается.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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