Пожар в общежитии Молодечно. Сгорели диван и постельное бельё

Новости Беларуси. Пожар в общежитии Молодечно. Задымление произошло в комнате и общем коридоре на четвертом этаже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент происшествия в жилом помещении людей не было. Загорелись диван и постельные принадлежности. С четвертого и пятого этажей работники МЧС эвакуировали восемь человек.