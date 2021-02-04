Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек

Новости Беларуси. Пять человек спасли в многоэтажке на улице Маяковского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В доме № 158 произошел пожар.

К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на четвертом этаже было заметно открытое пламя. Из-за сильного задымления хозяин квартиры и его жена не могли найти выход. Спасатели обнаружили мужчину в коридоре, а женщину – в одной из комнат. Они не пострадали. Очаг возгорания был на кухне.