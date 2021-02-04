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Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек

04 февраля 2021 20:15
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Новости Беларуси. Пять человек спасли в многоэтажке на улице Маяковского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В доме № 158 произошел пожар.

Информация о возгорании поступила от очевидцев.

Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек-1

К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на четвертом этаже было заметно открытое пламя. Из-за сильного задымления хозяин квартиры и его жена не могли найти выход. Спасатели обнаружили мужчину в коридоре, а женщину – в одной из комнат. Они не пострадали. Очаг возгорания был на кухне.

Пожар в многоэтажке по улице Маяковского. Спасли пять человек-4

Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении. Из-за задымления сотрудники МЧС временно вывели на улицу и соседей, семью с 8-летним ребенком.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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