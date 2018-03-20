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Пожар в Дзержинском районе: прохожий заметил, что горит крыша, пока хозяин дома работал на приусадебном участке

20 марта 2018 15:42
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Новости Беларуси. В деревне Вицковщина Дзержинского района горел дом. Возгорание заметил прохожий, пока хозяин трудился на приусадебном участке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Дзержинском районе: прохожий заметил, что горит крыша, пока хозяин дома работал на приусадебном участке-1

На момент прибытия спасателей крыша постройки была охвачена огнем. Покрытие придется восстанавливать, ремонта требуют и стены. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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