Пожар в Дзержинском районе: прохожий заметил, что горит крыша, пока хозяин дома работал на приусадебном участке

Новости Беларуси. В деревне Вицковщина Дзержинского района горел дом. Возгорание заметил прохожий, пока хозяин трудился на приусадебном участке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В деревне Вицковщина Дзержинского района горел дом. Возгорание заметил прохожий, пока хозяин трудился на приусадебном участке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На момент прибытия спасателей крыша постройки была охвачена огнем. Покрытие придется восстанавливать, ремонта требуют и стены. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.