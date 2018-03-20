В Берёзовском районе обнаружены останки пропавшего в 1999 году мужчины. Задержаны три человека

Новости Беларуси. По факту обнаружения костных останков в Берёзовском районе возбуждено уголовное дело.
По сведениям официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в преступлении подозреваются супруги 45 и 47 лет из Березовского района, а также 40-летний житель Берёзы. Все трое задержаны.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Берёзовском районе обнаружены останки пропавшего в 1999 году 32-летнего мужчины. В ходе расследования был допрошен 45-летний житель Белоозёрска.
Гражданин рассказал, что в 1999 году мужчина упал и ударился головой, в результате чего погиб. Его тело допрошенный закопал в подвале соседнего дома, где оно было обнаружено 15 марта.
В Берёзовском районе были обнаружены останки пропавшего мужчины.
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