В Берёзовском районе обнаружены останки пропавшего в 1999 году мужчины. Задержаны три человека

Новости Беларуси. По факту обнаружения костных останков в Берёзовском районе возбуждено уголовное дело.

По сведениям официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в преступлении подозреваются супруги 45 и 47 лет из Березовского района, а также 40-летний житель Берёзы. Все трое задержаны.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Берёзовском районе обнаружены останки пропавшего в 1999 году 32-летнего мужчины. В ходе расследования был допрошен 45-летний житель Белоозёрска.

Гражданин рассказал, что в 1999 году мужчина упал и ударился головой, в результате чего погиб. Его тело допрошенный закопал в подвале соседнего дома, где оно было обнаружено 15 марта.

В Берёзовском районе были обнаружены останки пропавшего мужчины.