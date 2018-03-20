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В Берёзовском районе обнаружены останки пропавшего в 1999 году мужчины. Задержаны три человека

20 марта 2018 15:03
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Новости Беларуси. По факту обнаружения костных останков в Берёзовском районе возбуждено уголовное дело.  

По сведениям официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, в преступлении подозреваются супруги 45 и 47 лет из Березовского района, а также 40-летний житель Берёзы. Все трое задержаны.  

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.  

Ранее сообщалось, что в Берёзовском районе обнаружены останки пропавшего в 1999 году 32-летнего мужчины. В ходе расследования был допрошен 45-летний житель Белоозёрска.  

Гражданин рассказал, что в 1999 году мужчина упал и ударился головой, в результате чего погиб. Его тело допрошенный закопал в подвале соседнего дома, где оно было обнаружено 15 марта.  

В Берёзовском районе были обнаружены останки пропавшего мужчины. 

Прошло почти 20 лет – подробнее здесь.  

# происшествия # Несчастный случай

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