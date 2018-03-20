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«Нас даже не предупредили!» Жильцы витебской многоэтажки уже 3 суток без воды из-за сломавшегося насоса

20 марта 2018 14:12
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Новости Беларуси. Жильцы витебской высотки уже третьи сутки остаются без воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблема в насосе, который доставляет воду на верхние этажи.

«Нас даже не предупредили!» Жильцы витебской многоэтажки уже 3 суток без воды из-за сломавшегося насоса-1

19 марта оборудование вышло из строя. А новый найти пока не удается. Дело в том, что в Витебске практически нет зданий высотой более 10 этажей. Потому в запасе таких насосов нет.

«Нас даже не предупредили!» Жильцы витебской многоэтажки уже 3 суток без воды из-за сломавшегося насоса-4

Людмила Стрейкис, житель Витебска:
Нас не предупредили, мы вообще даже не знали об этом. Еще на самом верху не было, а внизу можно было набрать, сходить попить. Ничего не сказали. Уже вывесили объявление.

«Нас даже не предупредили!» Жильцы витебской многоэтажки уже 3 суток без воды из-за сломавшегося насоса-7

Валерий Жилко, исполняющий обязанности начальника ЖЭУ-8 Витебска:
На сегодняшний момент в Витебске не было насосов такой мощности, чтобы подать воду на 16-й этаж. Это повысительный насос для подачи холодной и горячей воды. Заказали в Минске, сегодня его привезут. Сегодня проблема будет устранена.

Вечером 19 марта питьевую воду людям привезли в цистерне. И пообещали: неполадка системы водоснабжения будет устранена в ближайшее время.

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Валерий Жилко

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