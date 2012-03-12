Пожар на складе предприятия «Гефест-техника» в Бресте

Новости Беларуси, Брест. В Бресте на заводе по производству газовых плит произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного сегодня около 8 часов утра. Никто из работников не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, горел одноэтажный склад полистирола площадью 300 квадратных метров. Клубы черного дыма были видны за несколько километров. На место ЧП незамедлительно выехали пожарные расчеты из всех 4 пожарных частей города, в том числе и 6 единиц спецтехники для работы в особо сложных условиях. Огонь спасатели потушили за 15 минут.

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Горело неэксплуатируемое здание, которое в дальнейшем подлежало реконструкции, в котором находилась тара от полистирола. По площади - порядка 150 метров квадратных. Полистирол огнеопасен, поэтому было большое выделение дыма и огня.

Горящее здание было окутано едкой черной дымовой завесой. Свидетели происшедшего могли видеть столб дыма за несколько километров от места.

Олег Гунько, очевидец:

Утром, когда шел на работу, заметил большой клуб дыма со стороны завода. Чувствовалось, что горят именно химикаты. Рассказывали, что пару машин пожарных ездили. Значит, пожар был серьезный.

Спасателям удалось быстро локализовать и потушить пожар. Сейчас на месте ЧП работает следственная группа, которой предстоит выяснить причины возгорания.

Михаил Цановский, заместитель начальника Брестского городского отдела по Чрезвычайным ситуациям:

Мы отрабатываем версии неосторожного обращения с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, которые в этот момент проводились. Дальнейшие результаты будут зависеть от того, какой ущерб нанесен.

По счастливой случайности никто из работников предприятия не пострадал. Но если сумма материального ущерба превысит 250 базовых величин, то материалы передадут в следственный комитет, где будет принято решение о возбуждении уголовного дела.