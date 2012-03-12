Американский солдат ночью расстрелял спящих жителей Кандагара. Погибли 16 человек, 30 ранены

Очередной скандал разгорается вокруг военнослужащих США. В Афганистане расследуют нападение американского солдата на мирных жителей. Накануне в афганской провинции Кандагар от рук военнослужащего погибли 16 человек, большинство из них дети и женщины, 30 получили ранения.

По официальной версии, солдат самовольно покинул часть и отправился в деревню, где расстрелял спящих людей. Сейчас он находится под арестом. Известно, что солдат уже дал показания. Однако о мотивах его действий пока ничего неизвестно.

В связи с произошедшим в ряде городов уже вспыхнули стихийные манифестации протеста. Афганцы выходят на улицы и жгут американские флаги, призывая выдворить иностранных военных из страны.

Президент США Барак Обама и командование Международных сил в Афганистане уже принесли извинения за случившееся властям и народу Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, по мнению экспертов, этот инцидент может еще больше обострить отношения между правительством Афганистана и администрацией США, которые серьезно осложнились после недавнего сожжения американскими солдатами нескольких экземпляров Корана на авиабазе Баграм.