Пожар на «Борисовдреве». Повреждены 3 станка

Новости Беларуси. Предприятие «Борисовдрев» в последнее время на слуху. Здесь идет модернизация производства, строят новые цеха, реконструируют старые. Сегодня даже тот, кто не знал сюда дорогу, мог ориентироваться на запах. Стойкий аромат паленого дерева стоял в нескольких километрах от предприятия. О чем-то неладном сигнализировали пожарные машины.

Наталья Злобич, заместитель генерального директора ОАО «Борисовдрев»:

Произошло возгорание в лушчильном отделении фанерного производства. На сегодняшний день оно не работает, закрыто на капитальный ремонт, на реконструкцию. Людей там в это время не было, там наши люди не работали с понедельника.

Сообщение на пульт спасателей о возгорании на местной деревообработке поступило без двадцати два ночи. Уже через 4 минуты на месте были первые подразделения пожарных. Через несколько минут сюда подтянулись еще расчеты. На подмогу местным съехалась спецтехника из соседних районов. 16 машин и четыре десятка бойцов-спасателей боролись с открытым пламенем почти три часа. Полыхал световой фонарь на кровле цеха и все вокруг было охвачено заревом. Сейчас уже трудно рассмотреть, но само здание одноэтажное, к нему пристроено склад и административно-бытовой корпус.

Виталий Новицкий, помощник министра - прес-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Накануне вечером в этом здании проводились работы по демонтажу с использованием открытого огня. Что стало причиной, выясняется, но главный итог то, что нет пострадавших и кроме этого работникам МЧС удалось отстоять от огня помещение склада, где хранилась как продукция, так и новое оборудование ориентировочной стоимостью около 20 млрд. руб.

На складе в момент пожара стояли 3 сушильные камеры, пресс для склейки фанеры, два автопогрузчика и готовая продукция. Буквально несколько минут промедления и все это стоимостью в десятки миллиардов рублей могло превратиться в пепел. В итоге поврежденными оказались световой фонарь и три деревообрабатывающих станка. Один из них уже был списан, два другие — еще в рабочем состоянии.

Сегодня место возгорание было оцеплено сотрудниками милиции, никого на территорию предприятия не пускают. Работают лишь следователи.

Обгорелые стены и разрушенные перегородки. Даже те, кто здесь по долгу службы ведет расследование признаются — условия опасные. Есть вероятность обрушения. Чтобы докопаться до истины, следователи и эксперты исследуют каждый сантиметр пепелища.

Алексей Волков, первый заместитель председателя Следственного Комитета Республики Беларусь:

По факту пожара в цеху по производству фанеры в ОАО «Борисовдрев» возбуждено уголовное дело «нарушение правил безопасности, повлекшее возникновения пожара и причинение ущерба в особо крупном размере». Рассматриваются все версии произошедшего. Основной версией пожара является нарушение правил безопасности при проведении огневых работ — обрезкой труб газовым оборудованием.

В половине пятого утра пожар полностью потушили. На место ЧП ночью выезжал министр МЧС Владимир Ващенко. Несмотря на возникшую ночью чрезвычайную ситуацию, предприятие продолжает работать, и буквально в 100 метрах от эпицентра происшествия строители возводят новые цеха.

К слову, это предприятие уже не раз попадало в сводки новостей. Так буквально месяц назад его посещал президент. Александр Лукашенко был крайне недоволен положением дел на «Борисовдреве», а в частности срывом сроков модернизации и бесхозяйственностью. После этого предприятие посещала специальная комиссия, созданная по поручению главы государства, и следила за тем, как устраняются недоработки.