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На таможне в Витебской области задержали контрабанду сигарет на 3 миллиарда рублей

18 декабря 2013 11:28
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Новости Беларуси. Никотиновая контрабанда. Крупнейшую в этом году партию сигарет задержали в Витебской области. Всего – 560 тысяч пачек на 3 миллиарда рублей. В фуре по документам находились стеклянные банки. Якобы их из Беларуси везли в Латвию. На самом деле легальный товар лишь слегка прикрывал основной груз - нелегальный. Сигареты изъяты, проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Адаменко, инспектор отдела идеологической работы Витебской таможни:
Было решено проводить углубленный таможенный досмотр. В ходе проведения таможенного досмотра, сотрудниками витебской таможни было установлено, что помимо товара банки стеклянные, в грузовом отсеке полуприцепа также перемещаются с сокрытием от таможенного контроля сигареты.

# происшествия # Контрабанда

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