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Пожар локализован на площади 5 га. МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС

06 июня 2018 11:15
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Новости Беларуси. Превышения дозы мощности гамма-излучения в 15 километрах от границы с Украиной не зафиксировано. Об этом заявили в МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар локализован на площади 5 га. МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС-1

Напоминаем: из-за пожара вблизи Чернобыльской атомной электростанции в приграничных районах Гомельской и Брестской областей усилен контроль радиационной обстановки. Данные экологического мониторинга обновляются каждый час. Сотрудники центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.

Пожар локализован на площади 5 га. МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС-4

Геннадий Ласута, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Пожар локализован на площади 5 гектар. Задействованы необходимые силы и средства, в том числе и авиация. Это позволяет прогнозировать, что в ближайшее время пожар будет ликвидирован. Помощь нашим коллегам не требуется.

Пожар локализован на площади 5 га. МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС-7

Подобные пожары происходили на территории Чернобыльской пущи. В 2015 году достаточно сложный был пожар, в 2017 году. И в настоящее время произошел в непосредственной близости с атомной электростанцией.

Радиационный фон в Беларуси из-за пожара вблизи ЧАЭС не изменился. Одна из версий возгорания – поджог

Пожар локализован на площади 5 га. МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС-10

Виталий Петрук, председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения:
Превышения контрольного уровня загрязнения не наблюдается. Более того, на границе зоны отчуждения, скажем так, распространения радионуклидов также не наблюдается. Не наблюдается даже за границами 10-километровой зоны.

Пожар локализован на площади 5 га. МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС-13

Виктория Рубан, представитель государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области:
Уже после ликвидации пожара будем выяснять причину, но стоит отметить: когда наши подразделения прибыли на место, было отчетливо видно, что огонь был в разных местах, возгораний было несколько.

Пожар локализован на площади 5 га. МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС-16

Как одна из версий причины пожара рассматривается поджог: на месте обнаружены факелы. Возбуждено уголовное дело.

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