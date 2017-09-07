Из-за загрязнения воды в реках Уса и Большое Устье погибла рыба: виновник – предприятие в Дзержинском районе

Новости Беларуси. В Минской области начат административный процесс в отношении виновных в загрязнении рек Уса и Большое Устье. О том, что вода в них стала фиолетового цвета и начала гибнуть рыба, первыми забили тревогу жители Дзержинского и Узденского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ситуацию контролируют специалисты инспекции охраны животного и растительного мира, областного комитета природных ресурсов и управления МЧС. Взяты пробы воды из загрязненных рек. Уже установлены и виновные в экологическом бедствии местного масштаба.