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Из-за загрязнения воды в реках Уса и Большое Устье погибла рыба: виновник – предприятие в Дзержинском районе

07 сентября 2017 13:43
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Новости Беларуси. В Минской области начат административный процесс в отношении виновных в загрязнении рек Уса и Большое Устье. О том, что вода в них стала фиолетового цвета и начала гибнуть рыба, первыми забили тревогу жители Дзержинского и Узденского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас ситуацию контролируют специалисты инспекции охраны животного и растительного мира, областного комитета природных ресурсов и управления МЧС. Взяты пробы воды из загрязненных рек. Уже установлены и виновные в экологическом бедствии местного масштаба.

Из-за загрязнения воды в реках Уса и Большое Устье погибла рыба: виновник – предприятие в Дзержинском районе-1

Максим Лысенко, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В результате обильных дождевых осадков в одном из сельскохозяйственных предприятий Дзержинского района произошло переполнение чека свинокомплекса. В результате чего сточные воды далее попали в реку Уса.   

Сброс опасных веществ в реку сейчас прекращен. Контроль за состоянием воды продолжится.

# происшествия # Человек и животные # Максим Лысенко

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