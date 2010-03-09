Пострадавшие от мощного землетрясения населенные пункты на востоке Турции будут реконструированы

До окончания же строительства лишившимся крова будет оказываться государственная помощь.
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло накануне. Его жертвами стали свыше 50 человек, десятки ранены.
Ночь жители пострадавших территорий провели в оперативно разбитых палаточных лагерях. Власти приняли подобное решение, опасаясь разрушения пострадавших от землетрясения конструкций. С наступлением утра, в части населенных пунктов поисковые и восстановительные работы на месте завалов были возобновлены.
В связи с разрушительным землетрясением Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Турции, родным и близким погибших.