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В Минске в Свислочи утонул 34-летний мужчина

03 января 2022 16:31
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Новости Беларуси. В столице человек провалился под лед. После того как его спасли, он умер в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске в Свислочи утонул 34-летний мужчина-1

Работники МЧС достали тонувшего в реке Свислочь 34-летнего мужчину. Случилось это рядом с домом № 36 на улице Красноармейской. Его извлекли из воды и доставили в учреждение здравоохранения. Пострадавший скончался в больнице.  

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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