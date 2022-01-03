В Минске в Свислочи утонул 34-летний мужчина

Новости Беларуси. В столице человек провалился под лед. После того как его спасли, он умер в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице человек провалился под лед. После того как его спасли, он умер в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работники МЧС достали тонувшего в реке Свислочь 34-летнего мужчину. Случилось это рядом с домом № 36 на улице Красноармейской. Его извлекли из воды и доставили в учреждение здравоохранения. Пострадавший скончался в больнице.