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Под Лиозно столкнулись автомобиль и туристический автобус. Есть пострадавшие и погибший

03 января 2022 13:51
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Новости Беларуси. ДТП с участием туристического автобуса произошло в Лиозненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под Лиозно столкнулись автомобиль и туристический автобус. Есть пострадавшие и погибший-1

В результате столкновения с легковым автомобилем, автобус опрокинулся. Есть пострадавшие и погибший. От полученных травм скончался водитель легковушки. В салоне находились 42 человека. Всех, кому была необходима помощь медиков, госпитализировали. Сообщается, что среди пострадавших четверо детей. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.  

Под Лиозно столкнулись автомобиль и туристический автобус. Есть пострадавшие и погибший-3

Оксана Лазько, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:  
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, фиксируется следовая картина. По данному факту следственным управлением управления Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

По предварительной информации, водитель легкового авто при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом.

# Авария в Витебской области # Оксана Лазько

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