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Последнее письмо пасынка Безрукова, тело которого нашли в Москве

15 марта 2015 13:27
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Новости России. Незадолго до смерти Андрей Ливанов с мамой, актрисой  Ириной Безруковой отдыхали во Вьетнаме.

10 марта Ирина Безрукова на своей странице в соцсети рассказала, что она на днях вернулась из Вьетнама, где отдыхала вместе с Андреем, и выложила фрагмент письма сына, в котором тот рассказывал другу о своих впечатлениях от поездки.

Последнее письмо пасынка Безрукова, тело которого нашли в Москве -1





Российские СМИ также сообщают, что незадолго до трагических событий, уже по возвращению в Москву, Андрею нездоровилось. Он жаловался на общую слабость и температуру.

В трагической смерти Андрея его отец Игорь Ливанов винит экспедицию во Вьетнам.

Напомним, 25-летнего Андрея Ливанова, пасынка Сергея Безрукова, сына его жены Ирины и актера Игоря Ливанова, нашли мертвым в его квартире на юго-востоке Москвы. Подробности здесь.

# происшествия # Несчастный случай # Андрей Ливанов # Ирина Безрукова

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