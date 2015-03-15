Последнее письмо пасынка Безрукова, тело которого нашли в Москве

Новости России. Незадолго до смерти Андрей Ливанов с мамой, актрисой Ириной Безруковой отдыхали во Вьетнаме.



10 марта Ирина Безрукова на своей странице в соцсети рассказала, что она на днях вернулась из Вьетнама, где отдыхала вместе с Андреем, и выложила фрагмент письма сына, в котором тот рассказывал другу о своих впечатлениях от поездки.