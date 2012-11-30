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После обильных снегопадов Москву накрыл ледяной дождь

30 ноября 2012 07:40
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Новости России. Москва снова парализована многокилометровыми пробками. Мегаполис мертвой хваткой сковал ледяной дождь. Это еще больше усугубило ситуацию на дорогах, где все еще не устранены последствия мощного снегопада. За неполные сутки в городе выпало более трети месячной нормы осадков.

Нелетная погода сказалась и на авиасообщении. Накануне вечером в московских аэропортах были отменены или задержаны более 250 авиарейсов. Ситуация остается непростой и сейчас. Утренний рейс из Москвы в Минск задерживается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода

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