Пенсионерка и её сын спасены на пожаре в Чашниках

Новости Беларуси. Вечером 21 ноября в Чашникском районе загорелся жилой дом. Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела крыша дома. Внутри здания находились 88-летняя женщина и её 55-летний сын, оба без сознания.

Фото: МЧС Беларуси

Сотрудники МЧС вынесли пенсионерку и мужчину на воздух, после чего спасённые были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Фото: МЧС Беларуси

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Выясняется причина загорания, одна из основных версий – неосторожность при курении сына женщины.

Фото: Витебское ОУМЧС