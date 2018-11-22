Пенсионерка и её сын спасены на пожаре в Чашниках
Новости Беларуси. Вечером 21 ноября в Чашникском районе загорелся жилой дом.
Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела крыша дома. Внутри здания находились 88-летняя женщина и её 55-летний сын, оба без сознания.
Сотрудники МЧС вынесли пенсионерку и мужчину на воздух, после чего спасённые были госпитализированы с отравлением продуктами горения.
В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.
Выясняется причина загорания, одна из основных версий – неосторожность при курении сына женщины.
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