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Пенсионерка и её сын спасены на пожаре в Чашниках

22 ноября 2018 07:58
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Новости Беларуси. Вечером 21 ноября в Чашникском районе загорелся жилой дом.  

Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела крыша дома. Внутри здания находились 88-летняя женщина и её 55-летний сын, оба без сознания.  

Пенсионерка и её сын спасены на пожаре в Чашниках-1

Фото: МЧС Беларуси  

Сотрудники МЧС вынесли пенсионерку и мужчину на воздух, после чего спасённые были госпитализированы с отравлением продуктами горения.  

Пенсионерка и её сын спасены на пожаре в Чашниках-4

Фото: МЧС Беларуси  

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.  

Выясняется причина загорания, одна из основных версий – неосторожность при курении сына женщины.  

Пенсионерка и её сын спасены на пожаре в Чашниках-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

Осенью 2018 года в Витебске горела квартира в десятиэтажке.  

Из огня была спасена семья с маленьким ребёнком – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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