Столкновение легковушек на ул. Богдановича спровоцировало затор

Новости Беларуси. Движение автомобилей было затруднено 22 ноября в утренний час-пик в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затор образовался на улице Богдановича из-за столкновения легковых автомобилей.
Новости Беларуси. Движение автомобилей было затруднено 22 ноября в утренний час-пик в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затор образовался на улице Богдановича из-за столкновения легковых автомобилей.
Авария произошла на пересечении с Коммунистической. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ.
Из-за ДТП пострадали два человека - пассажиры автомобилей.