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Столкновение легковушек на ул. Богдановича спровоцировало затор

22 ноября 2018 07:43
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Новости Беларуси. Движение автомобилей было затруднено 22 ноября в утренний час-пик в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затор образовался на улице Богдановича из-за столкновения легковых автомобилей.

Столкновение легковушек на ул. Богдановича спровоцировало затор-1

Авария произошла на пересечении с Коммунистической. Оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ.

Столкновение легковушек на ул. Богдановича спровоцировало затор-4

Из-за ДТП пострадали два человека - пассажиры автомобилей.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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