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В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира

21 ноября 2018 15:35
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Новости Беларуси. В Минске на водителя такси было возбуждено уголовное дело.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19 октября к правоохранителям обратился гражданин России и попросил помочь в возврате утерянного им в такси имущества и денег. Сумма ущерба составила около 1200 рублей.

После того, как пассажир заметил пропажу, он обратился к водителю такси и попросил вернуть имущество. Часть его была возвращена владельцу, но отсутствовавшая сумма составила около 850 рублей.

Было установлено, что эти деньги присвоил 46-летний водитель автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В конце октября в Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей (читать далее).

# Кража # происшествия

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