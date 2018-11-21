В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира

Новости Беларуси. В Минске на водителя такси было возбуждено уголовное дело.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19 октября к правоохранителям обратился гражданин России и попросил помочь в возврате утерянного им в такси имущества и денег. Сумма ущерба составила около 1200 рублей.

После того, как пассажир заметил пропажу, он обратился к водителю такси и попросил вернуть имущество. Часть его была возвращена владельцу, но отсутствовавшая сумма составила около 850 рублей.

Было установлено, что эти деньги присвоил 46-летний водитель автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».