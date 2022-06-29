«Попросил друга взять вину на себя». Житель Пружан почти на 40 тысяч рублей обманул страховую компанию

Новости Беларуси. Задержан за страховое мошенничество. Житель Пружан обманом получил страховые выплаты почти на 40 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Задержан за страховое мошенничество. Житель Пружан обманом получил страховые выплаты почти на 40 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При проверке деятельности страховых компаний оперативники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли схему обогащения 32-летнего афериста.
Наталья Милюкова, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
По предварительной информации, мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие в нетрезвом виде, разбив свой автомобиль Geely Atlas. Осознавая, что из-за его опьянения случай не будет признан страховым и в выплатах ему откажут, фигурант попросил друга взять вину на себя. Затем он обратился в страховую компанию, от которой незаконно получил около 40 тысяч рублей компенсации. После продал разбитую машину, доложил недостающую сумму и купил новое авто стоимостью более 100 тысяч рублей.
В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.