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«Попросил друга взять вину на себя». Житель Пружан почти на 40 тысяч рублей обманул страховую компанию

29 июня 2022 06:30
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Новости Беларуси. Задержан за страховое мошенничество. Житель Пружан обманом получил страховые выплаты почти на 40 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Попросил друга взять вину на себя». Житель Пружан почти на 40 тысяч рублей обманул страховую компанию-1

При проверке деятельности страховых компаний оперативники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли схему обогащения 32-летнего афериста.

«Попросил друга взять вину на себя». Житель Пружан почти на 40 тысяч рублей обманул страховую компанию-4

Наталья Милюкова, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
По предварительной информации, мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие в нетрезвом виде, разбив свой автомобиль Geely Atlas. Осознавая, что из-за его опьянения случай не будет признан страховым и в выплатах ему откажут, фигурант попросил друга взять вину на себя. Затем он обратился в страховую компанию, от которой незаконно получил около 40 тысяч рублей компенсации. После продал разбитую машину, доложил недостающую сумму и купил новое авто стоимостью более 100 тысяч рублей.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.

# Мошенничество # происшествия # Наталья Милюкова # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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