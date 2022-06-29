«Попросил друга взять вину на себя». Житель Пружан почти на 40 тысяч рублей обманул страховую компанию

Наталья Милюкова, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

По предварительной информации, мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие в нетрезвом виде, разбив свой автомобиль Geely Atlas. Осознавая, что из-за его опьянения случай не будет признан страховым и в выплатах ему откажут, фигурант попросил друга взять вину на себя. Затем он обратился в страховую компанию, от которой незаконно получил около 40 тысяч рублей компенсации. После продал разбитую машину, доложил недостающую сумму и купил новое авто стоимостью более 100 тысяч рублей.

В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.