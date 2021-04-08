«Понесёт ответственность в любом случае». В Минской области дачник жёг мусор, но испепелил всё вдоль соседского забора

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2021 года зафиксировано 250 пожаров в связи с возгоранием сухой растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причем сжигать траву запрещено. Первые подобные вызовы спасатели начали регистрировать еще в начале марта. В основном статистика пополняется в теплые выходные, когда за город выезжают дачники. Подробнее о правилах безопасности в материале Вероники Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

Апрель, долгожданная оттепель. За городом много дачников. Отдохнуть, пожарить шашлык или очистить участок от сухой растительности. Правда, далеко не все задумываются о последствиях от неправильно разведенного костра.

Даже одна искра может привести к пожару. Об этом важно помнить. А еще – на каком расстоянии от зданий разводить костер. Стоит заранее позаботиться и о наличии ведра воды и лопаты, чтобы вовремя усмирить стихию, вышедшую из-под контроля. Разжигать костры можно только на своем участке.

Василий Кузьменок, начальник Мядельского РОЧС:

Должна быть безветренная погода, безопасное расстояние должен выбрать собственник до жилого строения, обеспечить место, очистить его от сухой растительности, от горючего материала. Постоянно находиться рядом и контролировать процесс горения. После сжигания уделять особое внимание и углям, то есть залить место сжигания водой.

Вот наглядный пример человеческой безответственности. Дачник решил сжечь мусор недалеко от своего участка. Почему отходы нельзя было выбросить в ближайший контейнер, остается загадкой. В общем, пламя распространилось быстро и далеко. Огонь испепелил все вдоль забора соседа. Повезло, что имущество не пострадало.

Руслан Рабчевский, старший инженер Мядельского РОЧС:

Важно понимать, что любой человек, по чьей вине случился пожар или загорание в экосистеме, загорание травы, кустарников, понесет ответственность в любом случае. Потому что по каждому факту загорания инспекция госпожнадзора собирает данные и передает их в инспекцию природы и охраны окружающей среды. Виновник будет привлечен к административной ответственности.