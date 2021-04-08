В Минске задержали автомобильных воров. Они орудовали в столице несколько лет

Новости Беларуси. Автомобильные воры задержаны в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Двое мужчин проникали в машины и забирали ценные вещи на протяжении нескольких лет.

В основном это были авто двухтысячных годов выпуска с механическим замком. Когда водитель выходил из машины, правонарушители отключали сигнализацию, перехватывая радиосигнал специальным устройством, а замки открывали отмычками. Затем старались продать похищенное. Часть имущества хранилась в гараже.