На автодороге Могилев-Чаусы в крупной аварии пострадали 5 человек, среди них 2-летняя девочка

Новости Беларуси. Подготовка машины к зиме не всегда может помочь, если не быть предельно внимательным на дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе женщина не смогла справиться с управлением и после заноса выехала на встречную. Лобовое столкновение с автобусом и смерть, хотя шины были зимними. А на автодороге Могилев-Чаусы в крупной аварии пострадали сразу пять человек, среди них двухлетняя девочка.