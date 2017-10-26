На автодороге Могилев-Чаусы в крупной аварии пострадали 5 человек, среди них 2-летняя девочка

Новости Беларуси. Подготовка машины к зиме не всегда может помочь, если не быть предельно внимательным на дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подготовка машины к зиме не всегда может помочь, если не быть предельно внимательным на дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минском районе женщина не смогла справиться с управлением и после заноса выехала на встречную. Лобовое столкновение с автобусом и смерть, хотя шины были зимними. А на автодороге Могилев-Чаусы в крупной аварии пострадали сразу пять человек, среди них двухлетняя девочка.
Все доставлены в больницу.
Олег Тюрин, начальник отдела агитации и пропаганды Управления ГАИ Минской области:
Водители не снижают скорость, проявляют невнимательность, не увеличивают дистанцию до впередиидущего транспортного средства. Поэтому при возникновении какой-то опасности происходит авария.
«Существенных минусов мы не прогнозируем»: чего ждать от погоды дальше?