Глубина водоема составила 60 сантиметров: СК проводит проверку по факту гибели ребенка в декоративном пруду

Новости Беларуси. Свислочский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели ребенка в декоративном пруду во дворе дома.

По информации УСК по Гродненской области, 12 сентября семья находилась в гостях в соседней деревне. Девочка, которой 1 год и 8 месяцев, упала в водоем. Его максимальная глубина составила 60 сантиметров. В момент трагедии рядом с ней не было взрослых.

Родители были заняты делами по хозяйству – здесь подробнее.

Вскоре тело ребенка было обнаружено в пруду. Родственники попытались оказать первую помощь и срочно доставили малышку в больницу. Ее не удалось спасти.