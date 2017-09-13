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Глубина водоема составила 60 сантиметров: СК проводит проверку по факту гибели ребенка в декоративном пруду

13 сентября 2017 15:45
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Новости Беларуси. Свислочский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели ребенка в декоративном пруду во дворе дома.

По информации УСК по Гродненской области, 12 сентября семья находилась в гостях в соседней деревне. Девочка, которой 1 год и 8 месяцев, упала в водоем. Его максимальная глубина составила 60 сантиметров. В момент трагедии рядом с ней не было взрослых.

Родители были заняты делами по хозяйству – здесь подробнее.

Вскоре тело ребенка было обнаружено в пруду. Родственники попытались оказать первую помощь и срочно доставили малышку в больницу. Ее не удалось спасти.

# происшествия # Гибель детей

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