Двухлетний мальчик утонул в водоеме возле дома, пока мама ходила ему за соком

Новости Беларуси. Трагедия в Бешенковичском районе произошла в минувшее воскресенье. Как рассказали в Следственном комитете, вечером молодая мама вышла с малышом на прогулку. Они гуляли возле дома. В какой-то момент мама решила принести сыну сок.

По словам женщины, ее не было десять минут.

Мать стала искать сына, к поискам подключилась бабушка мальчика, которая как раз вернулась от соседки. Малыша обнаружили в искусственном водоеме возле дома. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть мальчика.