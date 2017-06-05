Двухлетний мальчик утонул в водоеме возле дома, пока мама ходила ему за соком
Новости Беларуси. Трагедия в Бешенковичском районе произошла в минувшее воскресенье. Как рассказали в Следственном комитете, вечером молодая мама вышла с малышом на прогулку. Они гуляли возле дома. В какой-то момент мама решила принести сыну сок.
По словам женщины, ее не было десять минут.
Мать стала искать сына, к поискам подключилась бабушка мальчика, которая как раз вернулась от соседки. Малыша обнаружили в искусственном водоеме возле дома. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть мальчика.
Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
Бешенковичским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, выявлены причины, которые привели к гибели малолетнего. Следователями установлено, что семья характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится. В ходе осмотра следователи зафиксировали, что придомовая территория огорожена забором, калитка закрывается на запорное устройство, искусственный водоем, расположенный рядом с участком, имеет свободный доступ.
Беспечность родителей все чаще становится причиной трагедий.
Несколько лет назад шокирующий случай произошел в Гомеле.
Весной в очистном коллекторе утонул пятилетний мальчик. Все произошло на авторынке, куда отец малыша отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине (подробнее здесь).