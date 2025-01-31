Власти Германии закупят большую партию вооружения на сумму 2,5 млрд евро

Приобретут новые системы связи, противотанковые установки, оборудование для строительства подводных лодок. И это лишь часть программы перевооружения, инициированной правительством. Министр обороны заявил, что в ближайшее время необходимо увеличить расходы минимум до 3 % ВВП.