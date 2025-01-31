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Власти Германии закупят большую партию вооружения на сумму 2,5 млрд евро

31 января 2025 06:56
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Власти Германии закупят большую партию вооружения. Сумма сделки – 2,5 миллиарда евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Германии закупят большую партию вооружения на сумму 2,5 млрд евро-2

Приобретут новые системы связи, противотанковые установки, оборудование для строительства подводных лодок. И это лишь часть программы перевооружения, инициированной правительством. Министр обороны заявил, что в ближайшее время необходимо увеличить расходы минимум до 3 % ВВП.

# Международная политика

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