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10 ДТП произошло в Минской области за 17 и 18 июня, 2 человека погибли

19 июня 2023 13:42
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Новости Беларуси. В Минской области за выходные – 17 и 18 июня – произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 16 – получили травмы, один из которых несовершеннолетний пассажир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

10 ДТП произошло в Минской области за 17 и 18 июня, 2 человека погибли-1

В Воложинском районе 67-летний минчанин, управляя автомобилем Toyota, при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю Opel, двигавшемуся по главной. В салоне автомобиля Opel находилось четыре человека, один из которых 6-летний ребенок. Участники ДТП доставлены в больницу, госпитализированы ребенок и 28-летний пассажир автомобиля Opel. По факту ДТП проводится проверка.

Всего же за выходные выявлено около 1 500 нарушений. Задержан 21 нетрезвый водитель. Около 160 пешеходов привлечены к административной ответственности.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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