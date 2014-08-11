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Жлобинский район: 8-летний воспитанник детского дома семейного типа утонул в Днепре

11 августа 2014 14:12
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в Жлобинском районе.

Мальчик, воспитанник детского дома семейного типа из Ошмянского района, в Гомельской области находился с отцом-воспитателем.

Предположительно, они посещали биологических родителей мальчика.

Неделю назад в Западной Двине утонула 11-летняя девочка. Все произошло на глазах у матери. Женщина находилась на берегу, когда ее дочь и еще двое детей купались в 15 метрах от берега. Вдруг девочка стала звать на помощь и исчезла под водой.

Все попытки очевидцев спасти ребенка оказались безуспешными.

Спасатели нашли тело девочки только вечером в полукилометре от места, где она купалась. Смотрите видео.

За последнее время случаи гибели детей на воде участились. Недавно в Соже утонули две маленькие девочки, в тот же день погиб и 8-летний мальчик. Во всех случаях дети отдыхали с родителями.

# происшествия # Утопления

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