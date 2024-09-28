В ТЦ на Немиге произошёл пожар. Эвакуировали более 140 человек

ЧП в Минске. В торговом центре по улице Немига ликвидирован пожар. Позже выяснилось, что произошло загорание имущества в одном из павильонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП в Минске. В торговом центре по улице Немига ликвидирован пожар. Позже выяснилось, что произошло загорание имущества в одном из павильонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за сильного задымления из здания были эвакуированы более 140 человек. По оперативным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работало более 10 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.