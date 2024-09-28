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В ТЦ на Немиге произошёл пожар. Эвакуировали более 140 человек

28 сентября 2024 13:05
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ЧП в Минске. В торговом центре по улице Немига ликвидирован пожар. Позже выяснилось, что произошло загорание имущества в одном из павильонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ТЦ на Немиге произошёл пожар. Эвакуировали более 140 человек-2

Из-за сильного задымления из здания были эвакуированы более 140 человек. По оперативным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работало более 10 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

# Пожар в Минске

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