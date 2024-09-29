В Витебске задержан наркозакладчик

До 15 лет лишения свободы – такой срок может грозить 36-летнему жителю Городка за работу на наркомаркет. Подозреваемого при поддержке ОМОНа задержали сотрудники витебского наркоконтроля. Объявление о нелегальном заработке попалось в интернете. Кураторы выдали инструкцию, следуя которой мужчина приехал в областной центр и снял квартиру.

После «работодатели» сообщили координаты оптовой партии «товара». На мелкие дозы наркотик мужчина фасовал дома, а затем должен был разложить их по тайникам, но тут вмешались правоохранители. Городокчанин проработал на наркомаркет около двух недель. При нем и по месту жительства обнаружили и изъяли свыше 200 г особо опасного психотропного вещества, упаковочный материал и весы.