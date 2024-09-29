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В Витебске задержан наркозакладчик

29 сентября 2024 13:46
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До 15 лет лишения свободы – такой срок может грозить 36-летнему жителю Городка за работу на наркомаркет. Подозреваемого при поддержке ОМОНа задержали сотрудники витебского наркоконтроля. Объявление о нелегальном заработке попалось в интернете. Кураторы выдали инструкцию, следуя которой мужчина приехал в областной центр и снял квартиру.

После «работодатели» сообщили координаты оптовой партии «товара». На мелкие дозы наркотик мужчина фасовал дома, а затем должен был разложить их по тайникам, но тут вмешались правоохранители. Городокчанин проработал на наркомаркет около двух недель. При нем и по месту жительства обнаружили и изъяли свыше 200 г особо опасного психотропного вещества, упаковочный материал и весы. 

В Витебске задержан наркозакладчик-2

За что были задержаны? 
– За распространение наркотиков.
– Чем занимались? 
– Забирал вклады, фасовал и раскладывал для других людей. Ребята, мой вам совет, не занимайтесь этим, поверьте, эти деньги того не стоят. Вы думаете, это деньги – это срок для вас. 

За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. 

# Наркотики

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