Пограничники задержали организаторов незаконного ввоза сильнодействующих веществ из Украины

Новости Беларуси. Пограничники задержали организаторов канала ввоза в Беларусь сильнодействующих веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пограничники задержали организаторов канала ввоза в Беларусь сильнодействующих веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди организовали канал по незаконному ввозу из Украины фармакологических препаратов. Сбыт предполагался как на территории нашей страны, так и за ее пределами.
В ходе обысков у мужчин обнаружено и изъято около 115 тысяч таблеток и 4,5 тысячи ампул, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.