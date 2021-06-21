Пограничники задержали организаторов незаконного ввоза сильнодействующих веществ из Украины

Новости Беларуси. Пограничники задержали организаторов канала ввоза в Беларусь сильнодействующих веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди организовали канал по незаконному ввозу из Украины фармакологических препаратов. Сбыт предполагался как на территории нашей страны, так и за ее пределами.