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Пограничники задержали организаторов незаконного ввоза сильнодействующих веществ из Украины

21 июня 2021 16:36
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Новости Беларуси. Пограничники задержали организаторов канала ввоза в Беларусь сильнодействующих веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники задержали организаторов незаконного ввоза сильнодействующих веществ из Украины-1

Молодые люди организовали канал по незаконному ввозу из Украины фармакологических препаратов. Сбыт предполагался как на территории нашей страны, так и за ее пределами.

Пограничники задержали организаторов незаконного ввоза сильнодействующих веществ из Украины-4

В ходе обысков у мужчин обнаружено и изъято около 115 тысяч таблеток и 4,5 тысячи ампул, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

# Госпогранкомитет # происшествия # Фотофакт

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