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«Скончались на месте происшествия». Комментарии ГАИ по поводу аварии с тремя погибшими под Борисовом

21 июня 2021 15:29
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Новости Беларуси. За 19 и 20 июня на дорогах Минской области произошло более 100 ДТП. Основная причина – невнимательность на дороге, усугубляет ситуацию жара. В четырех дорожно-транспортных происшествиях три человека погибли и пять получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Скончались на месте происшествия». Комментарии ГАИ по поводу аварии с тремя погибшими под Борисовом-1

В Борисовском районе на 446-м километре автодороги М1 вблизи деревни Ланковщина Mercedes, которым управляла 25-летняя минчанка, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу Ford. За рулем был 19-летний житель города Горки.

«Скончались на месте происшествия». Комментарии ГАИ по поводу аварии с тремя погибшими под Борисовом-4

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
В результате автоаварии водитель и два пассажира 1996 и 1977 годов рождения автомобиля Ford от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир 1994 года рождения автомобиля Mercedes с полученными травмами доставлены в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Ирина Сапунова # Фотофакт

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