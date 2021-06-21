«Скончались на месте происшествия». Комментарии ГАИ по поводу аварии с тремя погибшими под Борисовом

Новости Беларуси. За 19 и 20 июня на дорогах Минской области произошло более 100 ДТП. Основная причина – невнимательность на дороге, усугубляет ситуацию жара. В четырех дорожно-транспортных происшествиях три человека погибли и пять получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе на 446-м километре автодороги М1 вблизи деревни Ланковщина Mercedes, которым управляла 25-летняя минчанка, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся навстречу Ford. За рулем был 19-летний житель города Горки.